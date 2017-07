Partnerprogramm geändert

Gewaltbereite G-20-Demonstranten in Hamburg halten auch nach Beginn des Gipfels mit wahllosen Attacken die Polizei auf Trab. An unterschiedlichen Orten wurden seit der Früh Barrikaden errichtet und Mülltonnen, Holzpaletten und Autos, darunter auch Streifenwagen, in Brand gesetzt. Die Sicherheitskräfte setzten erneut Wasserwerfer ein. Auch Polizeistationen wurden angegriffen. Aufgrund der prekären Sicherheitslage wurde das Partnerprogramm der Eheleute der Gipfelteilnehmer eingeschränkt.

Lesen Sie mehr …