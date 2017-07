Formel 1: Spielberg-Grand-Prix auf der Überholspur

US-Eigentümer Liberty Media, Red Bull und das „Projekt Spielberg“ ziehen am selben Strang mit dem Ziel, die Formel 1 attraktiver zu machen und wieder näher an die Fans zu bringen. Frischer Wind soll das Milliardenunternehmen beleben.

Geschäftsführer Chase Carey träumt sogar davon, dass jeder Grand Prix für das Veranstalterland den Stellenwert der Super Bowl in den USA erreicht. Attraktionen wie am Wochenende in Spielberg sollen dafür sorgen. Die Zukunft des Österreich-GP im Formel-1-Kalender könnte laut Carey jedenfalls gesichert sein.

