Europa League: Altach nach Aufstieg auf Stürmersuche

Das 1:1-Heimremis von Altach gegen Tschichura Satschchere hat gestern nach dem 1:0-Erfolg in Georgien zwar zum Aufstieg in die zweite Runde der Europa-League-Qualifikation gereicht, die schwache Leistung nach der Pause war aber ein Warnschuss an die Vorarlberger. Bis zum Bundesliga-Start in gut zwei Wochen wünscht sich Neo-Trainer Klaus Schmidt noch die Verpflichtung eines neuen Stürmers.

