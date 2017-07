Nach Topdeal: Millionenbelohnung für mySugr-Mitarbeiter

Nach dem Verkauf der Wiener Diabetes-App mySugr an den Schweizer Pharmariesen Roche für kolportierte 70 bis 200 Mio. Euro erhalten die 47 Mitarbeiter eine hohe Prämie. Die mySugr-Beschäftigten bekommen über eine Million Euro als Dank für ihre Loyalität, schreibt das Digitalportal Trending Topics. Der Bonus werde je nach Länge der Zugehörigkeit zum Unternehmen ausgeschüttet.

Das 2012 gestartete Wiener Start-up hat derzeit rund eine Million App-Nutzer, die damit unter anderem ihre Blutzuckerwerte dokumentieren. Die Firma hat Niederlassungen in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien und Wien.

Drittgrößter heimischer Start-up-Deal

Der Ende Juni fixierte Verkauf an Roche war der drittgrößte heimische Start-up-Deal in den letzten Jahren. Die beiden größten Deals in Österreich verzeichneten im Jahr 2015 die Fitness-App Runtastic (220 Mio. Euro) und die Kleinanzeigen-App Shpock (rund 200 Mio. Euro).