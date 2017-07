Papst fordert von G-20 Solidarität

Papst Franziskus hat heute die Teilnehmer des G-20-Gipfels in Hamburg zur Solidarität gemahnt. Um Lösungen zum Wohl aller zu finden, sei es nötig, „internationale Verträge zu achten und einzuhalten sowie die multilateralen Beziehungen weiter zu fördern“. Das schrieb er in einer an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel adressierten Botschaft zum Beginn des Gipfels, die der Vatikan veröffentlichte.

