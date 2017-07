Gescheitertes Experiment: Vom Stau zum Megastau

In keiner Stadt ist der tägliche Verkehrsstau so extrem wie in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Dort ereignete sich letztes Jahr ein riesiges Verkehrsexperiment - mit ernüchterndem Fazit: Ohne Fahrverbote wurde alles nur noch schlimmer, wie Forscher nun in einer Studie nachgewiesen haben.

