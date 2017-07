Hammond plädiert beim „Brexit“ für Übergangsphase

Der britische Finanzminister Philip Hammond plädiert für eine Übergangsphase beim EU-Austritt seines Landes. Großbritannien könne nicht im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben, sagte Hammond heute am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg. „Meine Präferenz ist, dass wir eine Übergangsstruktur aushandeln.“

„Schock“ für Wirtschaft möglichst gering halten

In so einer Übergangsphase müsse man den „Schock“ für die Wirtschaft möglichst gering halten. Großbritannien wolle einen „Brexit“-Deal, der „langfristig sehr wirtschaftsfreundlich“ sei. Zudem solle der gegenseitige Marktzugang so groß wie möglich und der Warenverkehr so reibungslos wie möglich sein.

Die Briten haben Mitte 2016 für einen Austritt aus der EU gestimmt. Die Verhandlungen mit der EU zum „Brexit“ laufen bereits und sollen 2019 abgeschlossen sein.