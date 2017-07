Acht Vermisste nach Gebäudeeinsturz nahe Neapel

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses nahe der italienischen Stadt Neapel haben Rettungskräfte in den Trümmern nach acht Vermissten gesucht. Nach Angaben der Feuerwehr waren heute Früh zwei Etagen des vierstöckigen Gebäudes eingestürzt. Zu der Ursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Das Haus liegt in der Gemeinde Torre Annunziata am Fuße des Vulkans Vesuv.

Laut Medienberichten hörten Anrainer keine Explosion, nur den Lärm des Einsturzes. Ein Frachtzug sei kurz vorher vorbeigefahren, außerdem seien die unteren Etagen des Gebäudes gerade renoviert worden. Etwa 30 Feuerwehrleute sowie Dutzende Freiwillige suchten die Vermissten mit bloßen Händen, auch Spürhunde waren vor Ort. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Laut dem Bürgermeister von Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, werden zwei Familien und eine alleinstehende 65-jährige Frau vermisst.