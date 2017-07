Ringo Starr veröffentlicht an seinem Geburtstag neues Lied

Beatles-Legende Ringo Starr hat zu seinem Geburtstag ein neues Lied veröffentlicht und darin gemeinsam mit seinem Ex-Bandkollegen Paul McCartney zu mehr Liebe in der Welt aufgerufen. Starr verkündete heute zu seinem 77. Geburtstag, er werde am 15. September ein neues Studioalbum veröffentlichen. Darauf sollen neben McCartney auch andere Legenden aus Pop und Rock zu hören sein.

Starr erschien an seinem Geburtstag vor dem Gebäude seines Musikverlags in Los Angeles und formte seine Hand zum Peace-Zeichen. Wie in den vergangenen Jahren forderte er seine Fans auf, es ihm gleichzutun und gegen Gewalt in der Welt einzutreten.

„Peace and Love“ („Frieden und Liebe“) soll Starrs 19. Studioalbum werden. Die daraus veröffentlichte Single „Give more Love“ („Gib mehr Liebe“) lässt erahnen, in welche Richtung es geht: Bei dem Stück handelt sich um eine Popnummer mit bewegendem Refrain, der an alte Beatles-Stücke erinnert.

Auch die Besetzung des Albums knüpft an alte Zeiten an. McCartney begleitet Starr in zwei Songs des Albums. Außer ihm werden auch der Gitarrist der Eagles, Joe Walsh, und Dave Stewart von The Eurythmics auf dem Album zu hören sein.