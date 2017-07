Gebäude bei Neapel eingestürzt - zwei Leichen geborgen

Zwei Leichen sind unter den Trümmern eines fünfstöckigen Gebäudes geborgen worden, das Freitagfrüh in Torre Annunziata, einer 42.000-Einwohner-Gemeinde bei Neapel, eingestürzt ist. Stundenlang suchten 70 Feuerwehrleute mit Hilfe von Spürhunden unter den Trümmern des Gebäudes, zunächst ohne Ergebnis.

Verschüttet worden sein dürften eine Mutter mit zwei Kindern, die vierköpfige Familie eines Gemeindebeamten sowie eine Pensionistin, die allein in einer der Wohnungen an der regionalen Bahnlinie Circumvesuviana lebten. Diese verbindet Neapel mit größeren Kommunen seines Großraums. Die Feuerwehrleute gruben mit bloßen Händen in den Trümmern in der Hoffnung, Menschen noch lebend zu finden.

Zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 6.20 Uhr Früh schliefen die meisten Bewohner des Gebäudes noch. Eine Mutter hatte sich mit ihren Kindern rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Ein Hund, der sich allein in einer Wohnung befand, wurde gerettet. Anrainer berichteten, dass lediglich das Geräusch des Zusammenstürzens zu hören gewesen sei, aber kein Knall und keine Explosion.