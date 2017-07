Soll ab Sonntag gelten

Bei ihrem lange erwarteten Aufeinandertreffen beim G-20-Gipfel in Hamburg haben sich Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump auf einen Waffenstillstand für den Südwesten Syriens verständigt. Die Waffenruhe, an der auch Jordanien beteiligt sei, solle am Sonntag beginnen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson nach dem Treffen. Das Gespräch zwischen Trump und Putin hatte deutlich länger gedauert als in Vorfeld erwartet - auch andere umstrittene Themen kamen zur Sprache.

