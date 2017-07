Neuer Berliner Flughafen schon zu klein

Der neue Berliner Hauptstadtflughafen BER - dessen Eröffnung wegen Baumängeln schon Jahre auf sich warten lässt - ist mittlerweile schon zu klein. Es muss ein Zusatzterminal gebaut werden. Das wurde heute rund um eine Aufsichtsratssitzung bestätigt. Es zeichnet sich auch ab, dass die bisherigen Arbeiten und Reparaturen noch länger dauern könnten.

Elf Wochen vor der deutschen Bundestagswahl hat die Debatte über einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel damit neuen Schwung bekommen. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) schlug sich heute überraschend auf die Seite der Tegel-Befürworter. Der Altflughafen könnte länger in Betrieb bleiben.

Die Projektpartner Berlin und Brandenburg waren nach eigenen Angaben vorab nicht informiert. Gemeinsam hatten sie vor zwei Jahrzehnten vereinbart, Tegel zu schließen, wenn der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld in Betrieb geht. Die Inbetriebnahme des drittgrößten deutschen Flughafens ist wegen Baumängeln seit fast sechs Jahren überfällig, inzwischen ist auch die geplante Eröffnung 2018 unsicher. Die Berliner befinden am Tag der deutschen Bundestagswahl am 24. September auch in einem Volksentscheid darüber, ob der Senat einen Weiterbetrieb Tegels veranlassen soll.