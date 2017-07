Fußball: ÖFB-Frauen beweisen EM-Reife

Österreichs Frauen-Team fährt nach der perfekten Generalprobe am Donnerstag gegen Dänemark mit gestärktem Selbstvertrauen zur EM-Endrunde in den Niederlanden. Beim 4:2 über die Nummer 15 der Welt in Wiener Neustadt funktionierte bei Österreich erstmals seit Langem alles wieder nach Wunsch.

Nicht nur Teamchef Dominik Thalhammer verspürte nach dem Kantersieg Rückenwind. „Es war extrem wichtig zu beweisen, dass wir Euro-Reife haben“, sagte Doppeltorschützin Nicole Billa.

