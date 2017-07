Gentiloni: Italien kann nicht alle Flüchtlinge aufnehmen

Der italienische Premier Paolo Gentiloni hat heute betont, dass Italien nicht alle Flüchtlinge aufnehmen könne. Italiens Aufnahmekapazitäten seinen „nicht unerschöpflich“, sagte Gentiloni am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg laut italienischen Medien. Italien könne zudem nicht allein die Last der Flüchtlingsversorgung tragen.

In Gentilonis Gruppierung, der Demokratischen Partei (PD), scheint es zu einem Kurswechsel in Sachen Flüchtlingskrise gekommen zu sein. PD-Chef Matteo Renzi, der stets überzeugt für die Rettung von Flüchtlingen in Seenot eingetreten war, hat anscheinend seine Position geändert. Gestern sprach sich der Ex-Premier für die Einführung eines „Numerus clausus“ für Migranten aus.

„Wir dürfen uns nicht schuldig fühlen, wenn wir nicht alle Flüchtlinge aufnehmen können“, sagte Renzi. Italien solle der EU keine Beiträge mehr zahlen, sollte die Last für die Flüchtlingskrise nicht fairer verteilt werden. „2018 werden wir in Brüssel über das Budget diskutieren. Wenn andere Länder keine Flüchtlinge aufnehmen, ist es richtig, dass Italien seinen EU-Beitrag von 20 Milliarden nicht zahlt“, so Renzi.