Verteidigungsminister Doskozil zu Eurofighter-Nachfolge

Die Eurofighter sollen ab 2020 schrittweise ausgemustert werden. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil will auf eine neue Flotte von Kampfflugzeugen umsteigen. Das wäre kostengünstiger und militärisch effektiver. Doskozil ist live im ZIB2-Studio.

G-20-Gipfel in Hamburg

Nach Protesten schon im Vorfeld hat in Hamburg das Treffen der Staats- und Regierungschefs von zwanzig Industrie- und Schwellenländern begonnen. Werden sich Merkel, Trump und Putin in wichtigen Fragen einigen können? Dazu eine Live-Schaltung zu Birgit Schwarz in Hamburg.

Darknet als Plattform für Kinderpornografie

Der Kinderpornoring, der in Österreich und Deutschland aufgedeckt wurde, hat im sogenannten Darknet agiert. Diese „anonyme“ Seite des Internets spielt offenbar nicht nur im Waffen- und Drogenhandel eine immer größere Rolle. Alexander Ploberger hat mit Internet-Experten gesprochen.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.10 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild