Weitere Ausschreitungen in Hamburg

Die Lage auf den Straßen von Hamburg ist auch am Abend des ersten G-20-Gipfeltages weiter angespannt. Nachdem es bereits am Vortag und im Verlauf des ersten Gipfeltages immer wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen ist, war von der Polizei nur kurz von einer leichten Entspannung die Rede. Gleich in mehreren Stadtteilen fuhren wenig später erneut die Wasserwerfer auf.

Lesen Sie mehr …