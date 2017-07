Weiter Suche nach gemeinsamer Position

Das Hamburger G-20-Gipfeltreffen hat sich im Streit über einen freien Welthandel und den Klimaschutz festgefahren. Die deutsche Kanzlerin und Gastgeberin Angela Merkel räumte nach den Beratungen des ersten Gipfeltags am Freitag ein, dass es noch keine gemeinsame Position bei diesen Themen gebe. Ein überraschend konkretes Ergebnis erbrachte dagegen das erste Aufeinandertreffen des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Rande des Treffens. Beide einigten sich auf eine Waffenruhe für Teile Syriens, die ab Sonntag gelten soll. Begleitet wurde der Gipfel auch am Freitag von Krawallen.

