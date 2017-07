Plünderungen, Brände, Gewalt

Auch in der Nacht auf Samstag hat es am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg gewalttätige Ausschreitungen gegeben. Erneut attackierten im Schanzenviertel mehrere hundert Randalierer Polizisten. Es kam zu Plünderungen von Geschäften, zahlreiche Barrikaden brannten. Danach ging die Polizei mit einem massiven Aufgebot und mit Sturmgewehren bewaffneten Spezialkräften gegen rund 1.500 militante G-20-Gegner, vor allem aus dem schwarzen Block, vor. Wasserwerfer waren im Einsatz, die Polizei sprühte auch Tränengas. Gegen zwei Uhr Früh hatte sich die Lage nach Angaben der Polizei wieder entspannt, doch die Proteste überschatten den letzten Gipfeltag. Für diesen waren zahlreiche Großdemonstrationen angekündigt.

