Klima weiter Knackpunkt

Die G-20-Staaten haben am finalen Tag des Gipfels in Hamburg einen Kompromiss beim Streitthema Welthandel gefunden: Sie wollen sich in ihrer gemeinsamen Gipfelerklärung zum „Kampf gegen Protektionismus“ verpflichten, wie ein EU-Vertreter Samstagfrüh in Hamburg sagte. Beim zweiten Konfliktthema Klima konnten die Unterhändler in der Nacht den Angaben zufolge noch keine Einigung erreichen. Ein solches Bekenntnis der G-20-Staaten gegen Abschottung im Welthandel galt wegen der Haltung von US-Präsident Donald Trump bis zuletzt als sehr schwer zu erreichen.

