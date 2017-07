Formel 1: Strafe für Hamilton in Spielberg

Lewis Hamilton hat unmittelbar vor dem Qualifying für den GP von Österreich einen herben Dämpfer im WM-Duell mit Sebastian Vettel erlitten. Der Brite wird in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr, live in ORF eins) fünf Plätze nach hinten strafversetzt, da an seinem Mercedes das Getriebe gewechselt werden musste. Dabei hatte Hamilton beim Rennwochenende in Spielberg zunächst noch einen Einstand nach Maß hingelegt.

