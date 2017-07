Rugby: „Lions“ fahren mit Prestigeerfolg heim

Die „British and Irish Lions“ haben sich für die blamable Tour durch Neuseeland im Jahr 2005 rehabilitiert. Die „Lions“ holten heute im letzten von drei Duellen des diesjährigen Gastspiels im Land des Weltmeisters ein Remis gegen die „All Blacks“ und fahren damit mit einem Unentschieden in der „Best of three“-Serie nach Hause. In einem hart umkämpften Spiel liefen die „Lions“ lange Zeit einem Rückstand nach, ehe der Engländer Owen Farrell drei Minuten vor Schluss Nerven aus Stahlseil bewies.

Mehr dazu in sport.ORF.at