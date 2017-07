„Gorpcore“: Wanderlook als Modestatement

Nur wenige Trends haben sich in der Männermodenwelt so richtig etablieren können. Zuletzt waren es die Skinny Jeans. Heuer könnte es dennoch wieder so weit sein. Das Phänomen, das sich in den letzten Jahren schleichend als modisches Statement in der Männermode etabliert, hat nun einen Namen. Der Outdoor-Look nennt sich „Gorpcore“ und bezeichnet bloß das Tragen von Funktionskleidung wie Vliesjacken und Trekkingsandalen, wie man es eigentlich von Wanderausflügen kennt. Heuer wurde er in den Frühlings- und Sommerkollektionen von Balenciaga, Prada und Gucci aufgegriffen - zwar etwas unansehnlich, aber neu interpretiert.

