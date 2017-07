G-20: Merkel verurteilt „entfesselte Gewalt“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die „entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität“ bei den Protesten gegen den G-20-Gipfel „auf das Schärfste“ verurteilt. Dafür gebe es „nicht die geringste Rechtfertigung“, sagte Merkel nach Ende des Treffens heute in Hamburg. Wer so handle, „der stellt sich außerhalb unseres demokratischen Gemeinwesens“, fügte die Kanzlerin hinzu.

Merkel lobte - auch im Namen der übrigen G-20-Teilnehmer - ausdrücklich die Arbeit der Sicherheitskräfte. „Ich glaube, dass dieser Polizeieinsatz sehr sorgfältig geplant wurde“, sagte sie. Sie kündigte an, dass der Bund den von Plünderungen und Vandalismus betroffenen Bürgern „schnellstmöglich und unbürokratisch“ helfen werde.

Kanzlerin verteidigt Gipfelort Hamburg

Die Kanzlerin verteidigte zugleich die Wahl der Großstadt Hamburg als Gipfelort, die bereits im Vorfeld auf Kritik gestoßen war. Es könne nicht sein, dass einige Orte grundsätzlich für solche Großveranstaltungen nicht infrage kämen, sagte sie. Hamburg sei auch gerade wegen seiner Größe und der Zahl der Übernachtungsplätze für den Gipfel mit seinen Tausenden Teilnehmern ausgewählt worden.

Putin: Trump real ganz anders als im TV

Der russische Staatschef Wladimir Putin betonte bei seiner Abschlusspressekonferenz unter anderem, er habe den US-Präsidenten Donald Trump als völlig normalen Gesprächspartner empfunden. „Der Fernseh-Trump unterscheidet sich sehr vom realen Menschen“, so Putin. Die Präsidenten waren am Vortag erstmals zu einem langen politischen Gespräch zusammengekommen.

Trump habe viele Fragen nach der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahl gestellt, berichtete Putin. Er habe aber dargelegt, dass die Vorwürfe jeder Grundlage entbehren. Beide Seiten hätten einander zugesichert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. „Es darf in Zukunft keine Ungewissheiten in diesen Fragen geben.“

„Werden das auch in Deutschland nicht tun“

Auch in der letzten Gipfelsitzung habe er gesagt, dass Russland nicht versucht habe, die Wahl in den USA zu beeinflussen. US-Geheimdienste gehen davon, dass russische Hackerangriffe der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton schaden und Trump nutzen sollten. „Wenn wir uns schon in den USA nicht eingemischt haben, dann werden wir das auch in Deutschland nicht tun“, antwortete Putin auf eine Frage nach der Bundestagswahl im September.