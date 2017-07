Putin: Trump real ganz anders als im TV

Der russische Staatschef Wladimir Putin betonte bei seiner Abschlusspressekonferenz am G-20-Gipfel unter anderem, er habe den US-Präsidenten Donald Trump als völlig normalen Gesprächspartner empfunden. „Der Fernseh-Trump unterscheidet sich sehr vom realen Menschen“, so Putin. Die Präsidenten waren am Vortag erstmals zu einem langen politischen Gespräch zusammengekommen.

Trump habe viele Fragen nach der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahl gestellt, berichtete Putin. Er habe aber dargelegt, dass die Vorwürfe jeder Grundlage entbehren. Beide Seiten hätten einander zugesichert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. „Es darf in Zukunft keine Ungewissheiten in diesen Fragen geben.“

„Werden das auch in Deutschland nicht tun“

Auch in der letzten Gipfelsitzung habe er gesagt, dass Russland nicht versucht habe, die Wahl in den USA zu beeinflussen. „Wenn wir uns schon in den USA nicht eingemischt haben, dann werden wir das auch in Deutschland nicht tun“, antwortete Putin auf eine Frage nach der Bundestagswahl im September.

Merkel zufrieden mit Ergebnissen des G-20-Gipfels

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich ihrerseits zufrieden mit den Ergebnissen des G-20-Gipfels in Hamburg. In den Handelsfragen gebe es zwar weiter Schwierigkeiten, „aber wir haben in einigen Bereichen durchaus gute Ergebnisse erzielt“, sagte Merkel.

Europa muss Schicksal mehr „selber in Hand nehmen“

Es sei an vielen Stellen deutlich geworden, „dass wir hier zusammen mehr erreichen können als alleine“, sagte sie mit Blick auf die Abschottungspolitik von US-Präsident Trump. Merkel bekräftigte aber auch ihre Aussage, dass sich Europa stärker von den USA emanzipieren müsse. Es bleibe wahr, „dass wir Europäer unser Schicksal zum Teil selber in die Hand nehmen müssen. Das tut Europa auch gut.“

Kaum Bewegung im Ukraine-Konflikt

Merkel räumt ein, dass es im Ukraine-Konflikt kaum Fortschritte gebe. In ihrem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Russlands Präsident Putin sei nichts schöngeredet worden. Geplant sei nun, einen Termin für ein gemeinsames Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten zu finden.

Weitere starre Fronten zwischen Berlin und Ankara

Auch in den bilateralen Beziehungen Deutschlands zur Türkei gibt es laut Merkel keine Annäherung. Es habe ein Zweiergespräch zwischen ihr und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegeben, auf Erdogans Wunsch hin. Das bilaterale Treffen habe „deutlich gemacht, dass wir tiefgreifende Differenzen“ haben, die auch nicht unter den Tisch gekehrt worden seien. Als Beispiele nannte sie die vielen Verhaftungen und die Verweigerung der Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete auf dem Luftwaffenstützpunt Incirlik.

Xi lobt Beziehungen zu USA

Chinas Präsident Xi Jinping wiederum lobte nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua die Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China. Diese seien leitend für die Stabilität in einer komplexen Welt.

Trump setzt bei Nordkorea weiter auf Xi

US-Präsident Trump hält seinerseits nach einem Gespräch mit Xi Fortschritte in der Nordkorea-Krise für möglich. Er sei zuversichtlich, dass beide Staaten zu einer „erfolgreichen Schlussfolgerung“ mit Blick auf Nordkorea kommen könnten, so Trump in Hamburg.

Der US-Präsident dämpfte jedoch Erwartungen auf rasche Fortschritte. Die Einschränkung des nordkoreanischen Atomprogramms werde wohl einige Zeit dauern.