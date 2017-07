Eritreas Hauptstadt wird UNESCO-Weltkulturerbe

Die Hauptstadt von Eritrea gehört ab sofort zum Weltkulturerbe der UNESCO. Das Welterbekomittee der UNO-Kulturorganisation nahm Asmara heute offiziell in die Welterbeliste auf. Viele Häuser in Asmara wurden in der Kolonialzeit in futuristischem Stil errichtet - legendär sind etwa eine Bowling-Halle im Art-deco-Stil oder eine Tankstelle in Form eines startenden Flugzeugs.

Eritrea war bis 1941 italienische Kolonie, das Stadtbild wurde in dieser Zeit geprägt. Europäische Architekten, deren Projekte damals in den Hauptstädten Europas keine Abnehmer fanden, zogen nach Eritrea und konstruierten dort modernistische Bauten.

Während in anderen Städten des Landes architektonische Juwelen im langen Krieg gegen Äthiopien zerstört wurden, blieb Asmara weitgehend intakt.