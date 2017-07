G-20: Trump verließ Deutschland

US-Präsident Donald Trump hat heute seinen dreitägigen Deutschlandbesuch beendet. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One verließ er am Abend den Flughafen Helmut Schmidt in Hamburg in Richtung Washington. Trump hatte vor seiner Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg eine Rede in Warschau gehalten. Es war sein zweiter Besuch im Ausland als Präsident.

Putin: Trump in real ganz anders als im TV

Der russische Staatschef Wladimir Putin betonte indes bei seiner Abschlusspressekonferenz, er habe den US-Präsidenten als völlig normalen Gesprächspartner empfunden. „Der Fernseh-Trump unterscheidet sich sehr vom realen Menschen“, so Putin. Die Präsidenten waren am Vortag erstmals zu einem langen politischen Gespräch zusammengekommen.

Trump habe viele Fragen nach der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahl gestellt, berichtete Putin. Er habe aber dargelegt, dass die Vorwürfe jeder Grundlage entbehren. Beide Seiten hätten einander zugesichert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. „Es darf in Zukunft keine Ungewissheiten in diesen Fragen geben.“