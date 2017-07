UNO: Geplante Waffenruhe in Syrien macht Hoffnung

Die ab morgen Mittag geplante Waffenruhe in Teilen Syriens schürt Hoffnungen für das Bürgerkriegsland. Die Vereinten Nationen werteten das Abkommen als positive Entwicklung hin zu einem Friedensprozess.

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, vor Reportern in Damaskus. Damit werde eine politische Lösung des 2011 ausgebrochenen Konflikts unterstützt.

Einigung zwischen USA und Russland

Die Waffenruhe wurde nach dem ersten Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin beim G-20-Gipfel in Hamburg bekanntgegeben. Putin führte die Einigung auf eine veränderte Haltung der USA in der Syrien-Frage zurück.

Der Plan folgt auf die erste Initiative Trumps, einen Frieden in Syrien zu vermitteln. Vergleichbare Feuerpausen waren in der Vergangenheit allerdings nach kurzer Zeit gescheitert. Auch in diesem Fall bleibt unklar, ob sich die Kämpfer - syrische Regierungssoldaten und Rebellen - an die Vereinbarung halten.