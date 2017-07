Nationalratswahl: Das Rennen um die Listenplätze

Die Nationalratswahl ist zwar noch rund drei Monate entfernt. In den Parteien sind die Wahlkampfmaschinen aber bereits angelaufen. Manche Entscheidungen müssen sie tatsächlich fällen, bevor die heiße Phase beginnt. Dazu gehört die Frage, wer in das Rennen um die Sitze im Parlament geschickt wird - und mit welchen Chancen. In der Erstellung der Wahllisten gehen die Parteien teils sehr unterschiedlich vor. Um die guten Plätze gerittert wird aber überall.

