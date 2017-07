Kompromiss beim Thema Freihandel

Der am Samstag in Hamburg zu Ende gegangene G-20-Gipfel hat einige Annäherungen zwischen den USA und den 19 anderen Teilnehmerländern gebracht. Während Washington in Puncto Klimapolitik weiter gegen den Rest Welt steht - was sich auch im Gipfelabschlussdokument niederschlägt -, konnte beim Thema Freihandel eine weitgehende Einigung erzielt werden. Und während es im Syrien-Konflikt einen überraschenden Fortschritt gab, sorgte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Ende des Treffens für Aufregung.

