Gewalt bis in die Morgenstunden

Auch wenn sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem G-20-Gipfel in Hamburg zufrieden zeigt: Die gewalttätigen Auseinandersetzungen haben das am Samstag beendete Treffen bis zuletzt überschattet. Bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gab es im Schanzenviertel Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Randalierern. Erneut brannten Autos und Barrikaden, die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern. Es gab mehrere Festnahmen. Am Sonntag soll nun Bilanz gezogen werden. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich in Hamburg ein Bild von der Lage machen. Die politische Debatte ist jedenfalls bereits entbrannt.

