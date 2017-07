Waffenruhe im Südwesten Syriens soll in Kraft treten

In den südwestlichen Landesteilen Syriens soll heute eine von Russland und den USA angekündigte Waffenruhe beginnen. Als Zeitpunkt ist 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) vereinbart. Das hatten US-Präsident Donald Trump und sein russischer Kollege Wladimir Putin am Freitag am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg angekündigt. Die Feuerpause soll für die Provinzen Daraa und Kunaitra und - nach russischen Angaben - auch für Sweida an der jordanischen Grenze gelten.

Die Einigung sei der „größte Durchbruch“ bei dem Treffen mit Trump in Hamburg gewesen, sagte Putin bei seiner Gipfelbilanz. Seinem Eindruck nach sei die US-Position zu Syrien pragmatischer geworden. „Sie hat sich im Ganzen nicht geändert, aber es gibt ein Verständnis dafür, dass wir mit gemeinsamen Anstrengungen viel erreichen können.“

Die UNO wertete das Abkommen als positive Entwicklung hin zu einem Friedensprozess. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, vor Reportern in Damaskus. Damit werde eine politische Lösung des 2011 ausgebrochenen Konflikts unterstützt.