Hasspostings: Duzdar bei Google und Facebook in Dublin

Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) besucht am Mittwoch die europäischen Konzernzentralen von Facebook und Google in Dublin. „Wir werden einen intensiven Austausch zu den Strategien gegen den Hass im Netz und Radikalisierung im Netz führen“. Dabei will Duzdar unter anderem die Löschpraktiken von Sozialen Netzwerken thematisieren.

Die Ausbreitung von Hasspostings könne auch nicht im Interesse der Plattformen sein, glaubt Duzdar. Ebenso stehen noch Gespräche mit NGOs, die gegen Cybermobbing und Hassrede arbeiten, auf der Agenda des Arbeitsbesuchs. Weiters geplant sind bilaterale Gespräche zum Thema digitaler europäischer Binnenmarkt und E-Government mit Vertretern und Vertreterinnen der irischen Regierung.