„Wahlmanifest“: NEOS setzt auf bewährte Themen

NEOS zieht mit bewährten Themen in den Wahlkampf. Das „Wahlmanifest“, das bei der heutigen Mitgliederversammlung beschlossen wurde, widmet sich unter anderem den Bereichen Bildung, Unternehmertum, Staatsreform und Europa. „Das System braucht eine radikale Kur“, heißt es zu Beginn des ersten Kapitels. Verlangt werden unter anderem die Kürzung der Parteienförderung um die Hälfte, das Ende des „Spendierföderalismus“ und die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger.

Schuldenbremse in Verfassung

Um die Zinslast jährlich schrittweise abzubauen, will die Partei eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern. Weiters wird ein flexibles Pensionsmodell gefordert, das jährlich über die zu erwartende Auszahlung Auskunft gibt. Sozialleistungen sollen zu einem „Bürger_innengeld“ zusammengelegt, mobile Pflegedienste ausgebaut werden. Die Abgabenquote soll auf 40 Prozent sinken, ein Entlastungspaket sieht neun Mrd. Euro vor.

Im Bildungsbereich verlangt NEOS die „volle personelle, finanzielle und pädagogische Autonomie für Schulen“. Das Parteibuch gehöre aus den Schulen verbannt. Weiters schwebt der Partei die Eröffnung eines „Chancenkontos“ für jeden Erwerbstätigen vor. Damit soll ein Anreiz für Aus- und Weiterbildung während des Berufslebens geschaffen werden. Zudem wird die Umsetzung einer Qualitätsoffensive an den Hochschulen gefordert.

Gegen Zwangsmitgliedschaft in Kammern

„Innovation und Wachstum können nicht vom Staat verordnet werden“, lautet ein weiterer Leitsatz. Gefordert werden in diesem Kapitel eine „Bürokratiebremse“ sowie eine moderne Gewerbeordnung. Vorgesehen ist zudem ein flexibles Jahresarbeitszeitmodell mit Tagesarbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden bei gleichbleibender Wochenhöchstarbeitszeit. Individuelle Betriebsvereinbarungen sollen zudem „starre Kollektivverträge“ erweitern. Eine weitere NEOS-Kampfansage gilt der Zwangsmitgliedschaft in den Kammern. Mitgliedschaften in Wirtschafts- und Arbeiterkammer sollen ausschließlich freiwillig bestehen.

Integration soll Regierungsressort werden

Der Bereich Integration soll in der Regierung mit einem eigenen Ressort aufgewertet werden. Außerdem werden schnellere und effizientere Asylverfahren verlangt. Kriegsflüchtlinge sollen direkt um subsidiären Schutz auf Zeit ansuchen können. Ein positiver Asylbescheid soll rasche Integration inklusive der Möglichkeit zu arbeiten bedeuten. Ein negativer soll hingegen „die unverzügliche Rückführung und Konsequenzen bei Unterstützungsleistungen zur Folge“ haben.

Verlangt wird der Abschluss verbindlicher Rückführungsabkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern von abgelehnten Asylwerbern. Bei Einhaltung werden im Gegenzug die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit deutlich erhöht. Asylwerber und -berechtigte sollen, solange sie Sozialleistungen beziehen, zu einem bestimmten Wohnort verpflichtet (Residenzpflicht), Unterstützungen wie etwa die Mindestsicherung österreichweit gleich geregelt werden.

Schengen als „Allianz der Verantwortung“

Die Zusammenarbeit in der EU gehöre „mit kritischem Blick verbessert und mit mutigen Entscheidungen vertieft“, das EU-Budget effektiver und effizienter eingesetzt. Weiters gefordert wird die Weiterentwicklung des Schengen-Raums zu einer „Allianz der Verantwortung“ mit gemeinsamem Grenzschutz und gemeinsamen Asylregeln. Gefordert werden zudem eine gemeinsame EU-Außen- und Sicherheitspolitik sowie eine EU-Armee.

„Paroli bieten“ will NEOS dem „ausufernden Überwachungsstaat“. Zudem sollen ein Informationsrecht der Bürger gegenüber dem Staat eingeführt und das Amtsgeheimnis abgeschafft werden. Damit Familie und Beruf besser zu vereinbaren sind, soll es einen Rechtsanspruch auf einen hochwertigen Kinderbetreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr geben. Nicht zuletzt spricht sich NEOS für eine Ehe gleichgeschlechtlicher Paare am Standesamt aus.

Griss tritt an

NEOS wird bei der Nationalratswahl gemeinsam mit der ehemaligen Hofburg-Kandidatin Irmgard Griss ins Rennen gehen.

Mehr dazu in Nur sieben Gegenstimmen