Deutsche Bundeswehr startet Abzug aus Incirlik

Die deutsche Bundeswehr hat heute mit den Abzug vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik begonnen. Das Tankflugzeug für die Aufklärungsjets vom Typ Tornado werde den Militärflughafen verlassen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Die Verlegung der Luftwaffeneinheit nach Jordanien ist der vorläufige Abschluss einer von mehreren deutsch-türkischen Streitigkeiten, die das Verhältnis zwischen beiden Staaten seit Monaten zunehmend belasten.

In Incirlik sind bisher rund 250 deutsche Soldaten als Teil des internationalen Einsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) stationiert. Mit sechs Tornado-Jets fliegen sie von dort aus Aufklärungseinsätze über Syrien und dem Irak, zudem versorgt das Tankflugzeug die Verbündeten in der Luft mit Treibstoff.