Grace Jones begeistert beim Jazzfestival Montreux

Die US-Popsängerin Grace Jones („Slave to The Rhythm“) hat in der Schweiz einen spektakulären Bühnenauftritt hingelegt. Die 69-Jährige trat gestern Abend mit Bodypainting geschminkt auf die Bühne.

🇯🇲 Entre peintures tribales, reprise de Piaf et mouvements flamenco, ce soir @Miss_GraceJones nous emmène faire le tour de son monde! #MJF17 pic.twitter.com/9C4Rxk7V5f — MontreuxJazzFestival (@MontreuxJazz) 8. Juli 2017

Bei ihrer Vorstellung im Rahmen des Montreux Jazz Festivals scherzte sie laut Medienberichten über die Hitze im Saal und flirtete mit dem Publikum. Fotos zeigen sie mit goldener Totenkopfmaske, schwarzen Federn als Kopfschmuck und einem Weinglas in der Hand.