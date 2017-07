Harte Strafen für Randalierer gefordert

Während in Hamburg die Aufräumarbeiten nach den Krawallen rund um den G-20-Gipfel fortgesetzt werden, nimmt die Politdebatte über die Ausschreitungen weiter an Fahrt auf. Deutschlands Präsident Frank-Walter Steinmeier verteidigte am Sonntag die Auswahl der Hansestadt als Austragungsort des G-20-Treffens. Stadtchef Olaf Scholz (SPD), der sich mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert sieht, stellte sich neuerlich vor die Einsatzkräfte. Und auch die Rufe nach harten Strafen für die linksautonomen Randalierer werden immer lauter.

