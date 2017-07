Nach neun Monaten Kampf

Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi hat am Sonntag die vollständige Rückeroberung Mossuls aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verkündet. Abadis Büro beglückwünschte die irakischen Sicherheitskräfte zu einem „bedeutenden Sieg“. Die Offensive von Armee und Polizei dauerte neun Monate - weite Teile der 2014 von den Dschihadisten eroberten Metropole liegen in Trümmern.

Lesen Sie mehr …