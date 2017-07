„Marsch für Gerechtigkeit“ endet mit Großdemo in Istanbul

Mehrere hunderttausend Menschen haben sich heute in Istanbul zu einer Großkundgebung des türkischen Oppositionsführers Kemal Kilicdargolu versammelt. Die Veranstaltung im Stadtteil Maltepe am Marmara-Meer bildet den Abschluss eines mehr als dreiwöchigen „Marsches für Gerechtigkeit“ des Oppositionsführers.

Mehr als 420 Kilometer war der 68-jährige Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP) zu Fuß von Ankara nach Istanbul marschiert. Zuletzt folgten ihm täglich Zehntausende Menschen auf seinem Marsch. Begonnen hatte Kilicdaroglu den Protestzug am 15. Juni, nachdem ein Istanbuler Gericht den CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu wegen eines Artikels über geheime Waffenlieferung an islamistische Rebellen in Syrien zu 25 Jahren Haft verurteilt hatte.