„Der Anfang der Freiheit“

Hunderttausende Türken haben sich am Sonntagabend zum Abschluss eines über 400 Kilometer langen Protestmarsches in der Metropole Istanbul versammelt. Die Demonstranten schwenkten türkische Fahnen und forderten Gerechtigkeit. Der Chef der Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, der den Protestmarsch von der türkischen Hauptstadt Ankara nach Istanbul am 15. Juni initiiert hatte, forderte Präsident Reccep Tayyip Erdogan heraus, indem er der Menge zurief: „Der 9. Juli ist nicht das Ende des Marsches, sondern der Anfang der Freiheit“.

