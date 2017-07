EU setzt auf Umgehen von Verschlüsselung

Bereits morgen soll das von der ÖVP forcierte „Sicherheitspaket“ nun doch in Begutachtung gehen, ein Kernelement davon ist die Zugriffsmöglichkeit der Polizei auf WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste. Anders als in Deutschland, wo man auf polizeiliche Trojaner (Schadsoftware) auch bei Bagatelldelikten setzen will, betont Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP), dass solche Zugriffe auch ohne Schadsoftware möglich seien. Offenbar bezieht sich der Justizminister dabei auf eine Studie der Universität Harvard im Auftrag der EU-Kommission mit dem Titel „Umgehung von Verschlüsselung“. Das Fazit dieser Studie bedeutet für die Strafverfolger eine Menge Arbeit.

