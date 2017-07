Tillerson ruft in Kiew Moskau zur „Deeskalation“ auf

US-Außenminister Rex Tillerson hat Russland aufgerufen, den ersten Schritt hin zur Deeskalation in der Ostukraine zu machen. Bei seinem ersten Ukraine-Besuch kam Tillerson heute in Kiew zu Gesprächen mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko zusammen. US-Präsident Donald Trump betonte indes, die Russland-Sanktionen blieben, „bis die ukrainischen und syrischen Probleme gelöst sind“.

Zwei Tage vor Tillersons Ukraine-Besuch hatten sich Trump und der russische Präsident Wladimir Putin in Hamburg erstmals persönlich getroffen. Am Sonntag schrieb Trump, er begrüße zwar die am Freitag vereinbarte Waffenruhe im Süden Syriens, für eine Lockerung der US-Sanktionen gegen Russland sei es jedoch zu früh.

„Wir sind enttäuscht“

Nach den Gesprächen mit Poroschenko sagte Tillerson: „Wir sind enttäuscht von dem Mangel an Fortschritten nach dem Minsker Friedensabkommen.“ In dessen Rahmen waren unter anderem der Abzug schwerer Waffen von der Front und Kommunalwahlen in den von den prorussischen Aufständischen kontrollierten Gebieten und ein Waffenstillstand vereinbart worden.

Poroschenko äußerte seine Hoffnung auf neue Verhandlungen über die Lage im Donbass noch im Sommer. Voraussichtlich gebe es zur Vorbereitung noch im Juli ein Telefonat mit Kremlchef Putin, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sagte der ukrainische Präsident nach dem Treffen mit Tillerson.