Treffen der Visegrad-Staaten mit Österreich

Die Visegrad-Gruppe streckt heute mit einem Außenministertreffen ihre Fühler in Richtung Österreich, Slowenien und Kroatien aus, die ihrerseits eine engere Kooperation planen. Während Slowenien und Kroatien ihre Chefdiplomaten Karl Erjavec und Marija Pejcinovic Buric nach Budapest schicken, wird Österreich durch Außenamts-Generalsekretär Michael Linhart vertreten sein.

Ungarn hat Anfang Juli den Vorsitz in der Gruppe übernommen, die in der Flüchtlingskrise bisher ein EU-weit einheitliches Vorgehen verhinderte. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn verbindet nämlich eine harte Haltung in der Flüchtlingsfrage, und sie treten gemeinsam gegen das per Mehrheit beschlossene EU-Quotensystem zur Umverteilung von Flüchtlingen auf.

Gegen Vergrößerung der Gruppe

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto betonte am Wochenende, dass die Visegrad-Gruppe „stärker und effektiver als je zuvor“ sei. Der gemeinsame Wille der vier Staaten sei ein Faktor, der bei EU-Entscheidungen auch von westlichen Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden müsse.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte kürzlich gemeint, die Österreicher schmerze es, „dass sie nicht Mitglied der V4 oder einer anderen regionalen Gruppierung sind“. Der rechtskonservative Politiker zog in diesem Zusammenhang die Fähigkeiten der österreichischen Diplomatie in Zweifel. „Österreich ist zwar ein talentierter Staat, was man am hohen Lebensstandard sieht, aber im Bereich der Außenpolitik haben sie keine Ahnung“, kritisierte er nach Angaben von MTI.

Grund für die jüngste ungarische Kritik an Österreich sind Aussagen von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der im Streit um EU-Flüchtlingsquoten Sanktionen gegen Polen und Ungarn ins Spiel gebracht hatte.