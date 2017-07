Schwere Regenfälle: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die heftigen Regenfälle in der Nacht auf heute haben im Bezirk Baden (Niederösterreich) zu vielen Einsätzen der Feuerwehren geführt. In den Keller des erst unlängst eröffneten Landesklinikums in Baden drang Wasser ein.

Auch in Salzburg mussten gestern Abend Feuerwehrleute, aber auch Wasserretter wegen Unwettern und heftiger Regenfälle zu Einsätzen ausrücken. Betroffen waren vor allem der Flachgau rund um den Wallersee und der Pinzgau.

Auch über das Tiroler Unterland und über Osttirol zogen am späten Nachmittag heftige Unwetter. Bäume stürzten auf eine Straße, bei Buch gab es einen Erdrutsch.

