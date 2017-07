Strengste Sicherheit bei OSZE-Treffen in NÖ

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute in Mauerbach in Niederösterreich das Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Polizei, Cobra und Bundesheer sind im Einsatz.

Mehr dazu in noe.ORF.at