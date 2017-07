Kein Auftritt in Österreich

Das Außenministerium hat ein Einreiseverbot für den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci ausgesprochen. Das teilte ein Sprecher des zuständigen Ministers Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag mit. Zeybekci wollte in Österreich vor Landsleuten zum Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei auftreten. Es bestehe Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich, so die Begründung des Außenministeriums. Bereits in mehreren EU-Ländern waren Auftritte türkischer Politiker zu unterschiedlichen Anlässen verboten worden.

