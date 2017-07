Imame gedenken in Berlin Terroropfern

Bei ihrem „Marsch der Muslime gegen den Terrorismus“ haben islamische Geistliche gestern in Berlin für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gebetet. Sie wollen auch noch andere Anschlagsorte aufsuchen und dort beten. Auch Vertreter deutscher Moscheegemeinden, Kirchen und Synagogen nahmen an dem Gebet an der Gedächtniskirche teil, zu dem mehrere hundert Menschen gekommen waren.

Mehr dazu in religion.ORF.at