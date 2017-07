Blitz durchschlug Dach - Kinderzimmer zerstört

Ein Blitz hat gestern Abend während eines Gewitters in ein Einfamilienhaus in Sierning bei Steyr in Oberösterreich eingeschlagen. Die Decke eines Kinderzimmers stürzte ein. Zum Glück seien die Kinder im Alter von acht und neun Jahren nicht im Raum gewesen, so die Polizei.

