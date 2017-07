In kleinem Gebiet verschanzt

Während die irakische Regierung am Sonntag von einem „großen Sieg“ gesprochen hat, leisten Dutzende Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul weiter erbitterten Widerstand. Sie haben sich offenbar in einem kleinen Abschnitt ihrer einstigen Hochburg im Irak verschanzt. Immer wieder seien Schüsse und Explosionen zu hören, hieß es. Auch weitere Orte und Städte südlich und westlich von Mossul habe der IS noch unter seiner Kontrolle.

