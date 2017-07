G-20: Neun Journalisten wurde Akkreditierung entzogen

Auf dem G-20-Gipfel in Hamburg ist nach Angaben der deutschen Regierung neun Journalisten nachträglich die Akkreditierung entzogen worden. Der Grund seien in sämtlichen Fällen „Sicherheitsbedenken“ gewesen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin.

Die Entscheidung darüber sei vom Bundespresseamt gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem deutschen Innenministerium getroffen worden. Insgesamt hätten diese Bedenken 32 Menschen betroffen. 23 von ihnen seien aber nie am Medienzentrum des G-20-Gipfels in den Hamburger Messehallen erschienen.

Mehr als 4.800 Journalisten und NGO-Vertreter akkreditiert

Seibert wies darauf hin, dass zum Gipfel insgesamt mehr als 4.800 Journalisten sowie Vertreter von Nichtregierungsorganisationen für das Medienzentrum akkreditiert gewesen seien. Die Akkreditierung berechtigte unter anderem dazu, das Pressezentrum sowie bestimmte, abgesperrte Bereiche in der Hamburger Innenstadt zu betreten.

Dafür gibt es nach Angaben Seiberts eine Überprüfung der „Journalisteneigenschaft“ sowie „eine anlassbezogene Sicherheitsüberprüfung“ durch das deutsche Bundeskriminalamt. Der Regierungssprecher kündigte Gespräche darüber an, welche Schlüsse aus den Vorfällen zu ziehen seien und „wie das Verfahren gegebenenfalls verbessert werden kann“.