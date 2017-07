Brot und Wein: Gluten muss sein



Glutenfreie Hostien sind für die Kommunion ungeeignet: Damit hat der Vatikan am Wochenende weltweit Bischöfe an die Bestimmungen für die Kommunion erinnert. In der römisch-katholischen Kirche müssen Hostien aus ungesäuertem Weizenbrot hergestellt werden – also mit Gluten. Doch was tun Katholiken, die unter einer Unverträglichkeit leiden?

